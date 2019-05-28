مقتل جندي واصابة آخر بهجوم لداعش جنوبي بعقوبة

2019/05/28 | 09:29

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بغداد اليوم -ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، 28 أيار، 2019، بان جنديا قُتل واصيب آخر بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جنديا قتل واصيب آخر بجروح في هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف منطقة النقيب (30 كم جنوب بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 27 ايار 2019".

وأضاف، أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر محلي في محافظة واسط، الثلاثاء، بان المحافظ محمد جميل المياحي، تعرض الى حادث مروري في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ واسط محمد جميل المياحي تعرض لحادث مروري أثناء زيارته لمنطقة الدبوني&nb

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، أن قائد شرطة المحافظة الجديد العميد محسن الجابري استلم مهامه خلفا للواء علاء غريب الزبيدي.

وقال اعلام القيادة في بيان، إنه "بناء على توجيهات وزارة الداخلية تمت الا

بغداد اليوم- النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، الاثنين (27 أيار 2019)، عن حيثيات قرار وزارة الداخلية الوارد لها رسميا، بشأن اعفاء قائد شرطة المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية جواد الغزالي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "الك

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