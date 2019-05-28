مجلس بغداد: ملف توزيع الأراضي لم يفتح بعد وهذه الوزارة مخولة بالموضوع

2019/05/28 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ان ملف توزيع الاراضي على المواطنين لم يفتح بعد ولم يتم مفاتحته من قبل الحكومة بهذا الموضوع بعد، موضحاً ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات تم تخويلها بهذا الموضوع.وقالت عضو مجلس المحافظة، جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس محافظة بغداد لم تتم مفاتحته بعد بشأن مبادرة الحكومة […]

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