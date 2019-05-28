2019/05/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، إن محافظة صلاح الدين تشهد أحداثاً مؤلمة ابتدأً بحرق أراضي الحنطة ومروراً بارتفاع مؤشرات الفساد المالي والإداري من خلال مشاريع وهمية أو تسببه بتلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية التي لم ينفذ أغلبها حتى الان ، ووصولاً إلى الخروقات الأمنية وحريق خزان الغاز الطبيعي بحقل عجيل مؤخراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي: محافظة صلاح الدين تشهد أحداثاً مؤلمة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي: محافظة صلاح الدين تشهد أحداثاً مؤلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).