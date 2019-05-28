البعيجي: دفع مستحقات كردستان بدون تسليم النفط يعتبر نهب لأموال محافظاتنا

2019/05/28 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا والايعاز الى وزير المالية بعدم دفع اي مستحقات مالية الى كردستان اذا لم تسلم النفط الى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي بين الاقليم والمركز، مشيرا الى ان وزير المالية قام بدفع مستحقات مالية الى كردستان بدون ان يسلمو المركز برميل نفط واحد وهذا الامر يعتبر مخالفة قانونية لايمكن السكوت عليه نهائيا وعلى رئيس الوزراء التدخل لايقاف هذه المهزلة.

وقال البعيجي في بيان صحفي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان اي مستحقات مالية تدفع الى الاقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لاموال محافظاتنا وباعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي نطالب رئيس الوزراء ان يوقف دفع الاموال الى الاقليم الى ان يسلمو مابذمتهم الى الحكومة الاتحادية و حسب الاتفاق النفطي في موازنة العام الحالي

واضاف البعيجي من غير المعقول ان نسلم اموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط الى الاقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولايسلمون الحكومة برميل واحد من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية لذلك يجب التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وايقاف دفع الاموال الى ان يسلم الاقليم مابذمتة الى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن اي مجاملات على حساب محافظاتنا

KKK

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