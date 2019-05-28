برلمان كردستان يختار اليوم رئيساً جديداً للإقليم

2019/05/28 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل

يعقد برلمان إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، جلسته المقررة لانتخاب رئيس جديد للإقليم، وفقاً لقانون رئاسة الإقليم رقم (1) المعدل لسنة 2019.

وكانت رئاسة برلمان كردستان، أعلنت الأحد الماضي، عن أسماء المرشحين الخمسة لمنصب رئيس إقليم كردستان، وهم كل من: نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني وأوميد عبدالسلام قادر ومحمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر.

يشار الى ان برلمان كردستان أقر، في 8 آيار الجاري، مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم بـ89 صوتً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.

KKK

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