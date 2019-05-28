انفلات نيمار يفقده الشارة البرازيلية

2019/05/28 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن لاعب باريس سان جيرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل بدلا من نيمار دا سيلفا زميله في النادي الفرنسي.وتقام كوبا أميركا في الفترة من 14 حزيران إلى السابع من تموز، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة

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