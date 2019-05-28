تطهير ملاذات مهمة لـ “داعش” في كركوك

2019/05/28 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية عشية أمس الاثنين، عن تطهير احد اهم ملاذات “داعش” والذي كان يستغله للأيواء وتنفيذ عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين على طول الشريط الرابط بين قضاء الدبس وصولا بقضاء الحويجة.وقال حربية في بيان له ان “قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وبالتنسيق مع […]

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