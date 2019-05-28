سماعة لاسلكية جديدة من سوني

2019/05/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت سوني مكبر الصوت اللاسلكي SRS-XB402M الجديدة للاستمتاع بالموسيقى أثناء الرحلات والاستجمام على الشواطئ أو حمامات السباحة، يبلغ وزنها 1.5 كيلوجرام.ويمتاز مضخم الصوت بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لمعيار IPX67، وبتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر بفضل شهادة MIL-STD 810 G.وتعمل مكبرات الصوت 53 مم على الاستمتاع بالنغمات العميقة، وتزخر السماعة […]

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