2019/05/28 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما.وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي إيهاب ناجي عباس، في بيان للوزارة تلقت وكالة صدى نسخة منه أن “قرار الإعفاء جاء بعد إيعاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقيه خلال زيارته لكلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعفي عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه من منصبيهما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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