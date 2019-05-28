وزير الهجرة يطالب الدول المانحة بالإيفاء بوعودها تجاه العراق

2019/05/28 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في العراق زينة علي احمد بمقر الوزارة عددا من الملفات المشتركة الخاصة بقضايا النازحين والعائدين ، وملف الاستقرار في المناطق المحررة والسبل الكفيلة لحل المشاكل التي تواجههم في تلك المناطق .وقال وزارة الهجرة في بيان ” ان استراتيجية الوزارة […]

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