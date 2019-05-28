النزاهة ترصد تجاوزات على تعليمات الموازنة العامة في بابل

2019/05/28 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن رصدها حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، والتحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل نفذ عمليَّة ضبطٍ؛ بناءً على إخبارٍ بقيام المحافظة ودائرة […]

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