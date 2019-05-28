2019/05/28 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن رصدها حالة تجاوز على تعليمات الموازنة الاتحادية العامة في محافظة بابل، والتحرز على مواد تقدر قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلدية المحافظة. الدائرة أشارت في بيان وتلقته وكالة صدى ، إلى” تنفيذ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل عملية ضبط؛ بناء على إخبار بقيام المحافظة ودائرة البلدية بشراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة ترصد تجاوزات على تعليمات الموازنة العامة في بابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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