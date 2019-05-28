الطقس: تساقط امطار الأيام المقبلة

2019/05/28 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأه الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن هطول زخات مطر يوم الجمعة المقبل.وقالت الهيأة في بيان، ان "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحوا في المنطقة الوسطى وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية مع بعض الغيوم أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون 42 مْ".

وأضاف البيان، ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في الوسط وصحو مع بعض الغيوم في الشمال والجنوب دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

وتابع، ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً في الأقسام الغربية الى ما بين غائم جزئياً وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها خلال الليل تكون رعدية أحياناً وارتفاع قليل في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية يكون صحواً مع بعض الغيوم وفي الجنوب صحواً يتحول تدريجياً خلال الليل الى ما بين غائم جزئياً وغائم دون تغير في درجات الحرارة".

وأشار الى، ان "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة بعد الظهر تكون رعدية أحياناً وغائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة".



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