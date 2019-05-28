إيران: مستعدون لرفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج

2019/05/28 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إيران، الثلاثاء، استعدادها للتعاون والحوار ورفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج، فيما اشارت إلى أن الجهود التي تبذلها بعض الدول لم تصل الى مرحلة الوساطة بين واشنطن وطهران.وقال السفير الإيراني في فرنسا بهرام قاسمي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “ إيران جاهزة للتعاون والحوار ورفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج”، […]

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