حدث في مثل هذا اليوم 28 أيار

2019/05/28 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو أو 28 أيَّار أو 28 مايس أو 28 نوَّار أو يوم 28 5 (اليوم الثامن والعشرون من الشهر الخامس) هو اليوم الثامن

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