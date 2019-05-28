مشاركين في برنامج محاكاة رحلة القمر ينفذون هبوطا افتراضيا على سطح القمر

2019/05/28 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معهد قضايا الطب الحيوي أن المشاركين في برنامج محاكاة رحلة القمر SIRIUS-19 نفذوا هبوطا افتراضيا على سطح القمر.

وجاء في البيان الصادر عن المعهد، “تم

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