باريس تكثف جهودها لمنع اعدام أربعة “دواعش” فرنسيين في العراق

2019/05/28 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من فرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لـ” داعش”.وقال لو دريان في تصريحات اوردتها “رويترز” واطلعت عليه /المعلومة/، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم “ داعش” […]

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