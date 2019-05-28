2019/05/28 | 10:28

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الخزعلي يدعو إلى تفعيل جميع المذكرات القانونية لإسترداد المطلوبين من خلال الأنتربول

دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون فالح الخزعلي إلى ضرورة تفعيل

جميع المذكرات القانونية للاسترداد من خلال الانتربول وشدد على

أهمية أن يأخذ الإدعاء العام دوره ، محذراً كل من يقف عائقاً دون

تنفيذ القانون والأحكام القضائية.

الخزعلي أشاد في بيان بدور المكتب العربي لمكافحة الجريمة مثمناً

جهود اللواء الحقوقي مهدي الفكيكي واللواء صادق فرج من الأنتربول

العراقي التابع لوزارة الداخلية لمتابعة قضية محافظ كركوك وإستعادته

وكذلك مدير المصرف الزراعي الذي بذمته أربعين مليار دينار وتم القاء

القبض عليه في الأردن .

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