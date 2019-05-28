2019/05/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نيكي يرتفع 0.02% في بداية التعامل في بورصة طوكيوِ

28/05/2019 10:19:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

ارتفع مؤشر نيكي القياسي، الثلاثاء ، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية .

وزاد نيكي 0.02 في المئة مسجلا 21187.17 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة ليسجل 1546.57 نقطة.

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