2019/05/28 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصلت دراسة جديدة إلى أن الإفراط في النوم ولمدة تسع ساعات في الليلة يشكل ضررا كبيرا على الذاكرة تماما مثل الحصول على خمس ساعات نوم فقط في الليلة.ونظر الباحثون من كلية لندن الجامعية، في نتائج اختبار الذاكرة لنحو 400 ألف شخص طُلب منهم مطابقة ستة أزواج من البطاقات المخفية بعد حفظ مواقعها.وبالمقارنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الإفراط بالنوم يشكل ضررا كبيرا على الذاكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الإفراط بالنوم يشكل ضررا كبيرا على الذاكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).