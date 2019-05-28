بالفيديو: حريق يلتهم  20 محلاً في سوق الكرمة بالبصرة

2019/05/28 | 10:31

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بغداد اليوم - البصرة

أظهر مقطع فيديو، حريقاً اندلع بـ(20) محلاً في سوق الكرمة شمالي البصرة.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد ...





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