تصميم ذخائر كهرومغناطيسية لراجمات الصواريخ

2019/05/28 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعمل خبراء شركة “تيخماش” الروسية على تصميم صواريخ للراجمات مزودة برؤوس قتالية كهرومغناطيسية.وقال نائب مدير عام الشركة “ألكسندر كوتشكين، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية إن فكرة تصنيع الذخائر الكهرومغناطيسية يمكن أن تتحول إلى واقع عملي، والبدء بإنتاجها، بمجرد ظهور زبائن وممولين للمشروع.وأشار الخبير إلى أن السلاح الكهرومغناطيسي […]

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