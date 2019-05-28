محمود عثمان يؤكد استمرار الخلافات بين الاحزاب الكردية على بعض المناصب في حكومة الاقليم الجديدة

2019/05/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي الكردي محمود عثمان “استمرار الخلافات بين الاحزاب الكردية على بعض المناصب في حكومة الاقليم الجديدة “.وقال عثمان” لايوجد لغاية اليوم اتفاق نهائي بين الاحزاب الكردية على المناصب في حكومة الاقليم الجديدة ، وهذا الامر مستمر منذ ثمانية اشهر تقريبا ، ويبدو ان ولادة حكومة الاقليم الجديدة ستكون عسيرة “.واوضح ” انه […]

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