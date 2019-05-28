2019/05/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة جنديين في الجيش بهجوم إرهابي وقع في بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم لداعش الإرهابي على نقطتي تفتيش في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم لداعش الإرهابي على نقطتي تفتيش في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).