اثيل النجيفي :منهاج مكافحة الفساد مصمم لتمرير سياسة الدولة العميقة

2019/05/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي ، ان منهاج مكافحة الفساد مصمم لتمرير سياسة الدولة العميقة.

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