السعودية توافق على توفير الدعم اللازم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في العراق

2019/05/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، موافقة اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي على طلب قدمه الدليمي خلال اجتماع اللجان المعنية الأخير في الرياض لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات.

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