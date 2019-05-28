بعد فضحها المستور.. طليقة وزير كردي تتعرض لحادث مميت في باريس

2019/05/28 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تعرضت جراخان رفيق طليقة وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان آشتي هورامي، إلى حادث مروري مروع، فجر الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.وقالت مصادر كوردية: ان سيارة سيدة الاعمال الكردية تعرضت لحادث مروري مروّع أدى لاصابتها بجروح خطيرة، وتسبب بوفاة احد حراسها الشخصيين من ذوي الجنسية التركية.واضافت المصادر: ان جراخان […]

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