2019/05/28 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، امس الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت ثمانية مطلوبين في الديوانية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام في الديوانية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بسرقة منازل المواطنين”.واضاف ان “دوريات مركز السنية وعفك والشامية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 مطلوبين في الديوانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 مطلوبين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 مطلوبين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).