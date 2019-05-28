الملالي يرضخ: مستعدون للتعاون والحوار مع دول الخليج العربي

2019/05/28 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتعاون والحوار ورفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج، فيما اشارت إلى أن الجهود التي تبذلها بعض الدول لم تصل إلى مرحلة الوساطة بين واشنطن وطهران.

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