الوقف السني يطالب خلية أزمة نينوى بإيقاف الاستيلاء على أملاك تابعة له بالموصل

2019/05/28 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الوقف السني، خلية الأزمة في محافظة نينوى، بالتدخل لمنع الاستيلاء على أملاك تابعة له في سوق السراي، بالموصل.

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