المطلك: لا توجد ديمقراطية حقيقية في العراق ومن يعتقد وجودها واهم

2019/05/28 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، إن الناس لا تثق بالانتخابات، وأي شخص يقول إن هناك عملية ديمقراطية في العراق فهو واهم.​

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