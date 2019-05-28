English | كوردى

تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم


تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم
2019/05/28 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا