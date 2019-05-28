2019/05/28 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغطية خاصة.. برلمان كوردستان يجتمع لانتخاب رئيس للإقليم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).