هاري كين يؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا

2019/05/28 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، جاهزيته لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل.ويلعب ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل في ملعب “واندا ميترو بوليتانو”، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.وغاب كين عن المشاركة مع توتنهام، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل بمباراة […]

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