الامانة ترد على اتهامها بإزالة قبر ابن الجوزي وتحدد مكان جثمانه

2019/05/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير الاعلام والعلاقات في الامانة، حكيم عبد الزهرة، في تصريح لموقع "الغدير"، ان" الاخبار التي تحدثت عن قيام كوادر الامانة بإزالة قبر ابن الجوزي قرب جسر السنك وسط بغداد"، مبينا، ان" القبر لا يزال قائما ولا توجد اي صحة لهكذا اخبار وان الذي جرى هو عملية ترميم للمكان ليس الا".واضاف عبد الزهرة، انه" بإمكان وسائل الاعلام الذهاب الى المكان ومعاينته والتأكد من عدم صحة الاخبار المتداولة بهذا الشأن".واكد عبد الزهرة، انه" للمعلومة قبر ابن الجوزي ليس في ذلك المكان الذي تحدثت عنه بعض الجهات واتهمت الأمانة بإزالته"، مبينا، ان" ابن الجوزي مدفون في مقبرة جنيد البغدادي بالقرب من قبر احمد بن حنبل ".انتهى..م.ر

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