الحشد يحبط هجوما انتحاريا على حقول علاس في صلاح الدين

2019/05/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول "علاس" النفطية ضمن محافظة صلاح الدين".يشار الى ان الحشد الشعبي يعلن بين فترة واخرى على صد هجوم ارهابي على احد المرافق الحيوية في محافظات العراق الشمالية والغربية".انتهى..م.ر

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