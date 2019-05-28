الجيش التركي: اطلاق حملة أمنية في منطقة {هاكوك} شمال العراق

2019/05/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت القوات التركية حملة أمنية في شمال العراق.

وأفاد بيان للجيش التركي بان الحملة تستهدف "أوكار الإرهابيين" في منطقة هاكوك شمال العراق.

يشار الى ان طيران الجيش التركي يشن غارات ويقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف دولياً بالأرهاب والمحظور في تركيا.

وتستهدف بعض هذه الغارات مواقع لعناصر العمال {PKK}.

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