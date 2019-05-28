هيئة النزاهة: تجاوزات على تعليمات الموازنة الاتحادية العامة في محافظة بابل

2019/05/28 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة رصدها حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِحادية العامَّة في محافظة بابل.

وأشارت دائرة النزاهة إلى ان المحافظة ودائرة البلديَة قاموا بشراء مواد من حساب ميزانية التنظيفات خلافاً لتعليمات الموازنة الاتِّحادية العامَّة من الأسواق المحليـة وبأنواعٍ رديئةٍ، على الرغم من وجود بعضها في مخازن البلدية منذ العام الماضي.

وأوضحت الدائرة انها رصدت تسلم بلدية الحلة كمياتٍ كبيرةً من حاويات النفايات بأنواعها، وموادَّ أخرى مُجهزة من قبل شركةٍ أهليةٍ، وتم توزيع بعض هذه المواد بين المُؤسسات البلدية في المحافظة خلافاً للقانون والتعليمات وبدون أوليات شراءٍ .

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Tags: بابل

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