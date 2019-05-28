2019/05/28 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غمرت جامي ليدبيتر (42 سنة) السعادة، عندما قدمت لها بناتها الثلاثة قسيمة مخفضة التكاليف، للحصول على وشم للحواجب بشكل دائم، إذ إنها ولدت دون حواجب.إلا أن سعادة الأم لم تدم طويلا بعد أن خضعت لعلمية الوشم، إذ تفاجأت بأنها حصلت على أربعة حواجب بدل اثنين فوق عينيها، الأمر الذي صدمها بشكل كبير، وفق ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارادت عملية تجميل لحاجبيها…فحصلت على 4 حواجب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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