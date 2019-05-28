كشفت عن بيع اسلحة لكردستان.. صحيفة إسرائيلية: الموساد يرتبط بعلاقات وثيقة مع القادة الكرد

2019/05/28 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، الثلاثاء، أن عن قيام الكيان الاسرائيلي ببيع اسلحة ومعدات قتالية الى اقليم كردستان العراق، فيما اشارت إلى أن الموساد يرتبط بعلاقات “وثيقة جدا” مع القادة والزعماء الكرد في الاقليم.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “القانون الإسرائيلي الخاص يمنع توريد وبيع الأسلحة إلى الدول العربية المعادية، بما في ذلك بيع […]

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