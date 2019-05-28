رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية

2019/05/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو البرتغالي، ليحل محل دييجو جودين.

وأعلن نادي بورتو، انتقال اللاعب على الموقع الإلكتروني للجنة سوق الأوراق المالية للبرتغال، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو.وكان فيليبي قد أكمل عامه الثلاثين في 16 آيار الجاري، وقد أصبح في المواسم الثلاثة الأخيرة لاعبا محوريا في خط دفاع بورتو.وكان فيليبي قد ترعرع في صفوف كورينثيانز البرازيلي، وانضم إلى بورتو في صيف 2016، وخلال هذه المواسم الثلاثة كان يحظى دائما بمكان في التشكيلة الأساسية.وشارك فيليبي للمرة الأولى مع منتخب البرازيل في أيلول 2018، وهي المرة الوحيدة التي استدعاه فيها منتخب راقصي السامبا.وفي الموسم الأخير، حافظ فيليبي على مكانه الأساسي مع بورتو رغم وصول مدافعين مثل بيبي وإيدير ميليتاو، علمًا بأن الأخير أعلن كصفقة لريال مدريد للموسم المقبل.انتهى

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