التجارة تباشر بإطلاق البطاقة الالكترونية

2019/05/28 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، برنامج البطاقة التموينية الالكترونية بألياتها الجديدة.وقال الوزارة في بيان، انها "ستطلق صباح اليوم، العمل التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية بألياتها الجديدة".

وأضاف، انه "سيتم تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية من خلال البطاقة الالكترونية بعد ان تم اخذ بصمات أصابع أفراد العائلة لغرض تحديث بياناتهم والتأكد من وجودهم لغرض تجهيزهم بمفردات البطاقة التموينية".

وأشار الى، ان "تجربة البرنامج ستقام في منطقة المنصور تقاطع ١٤ رمضان مجاور جامع سعدية العمري ببغداد".



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