إسرائيل تزيل العراق من قائمة “الدول المعادية” وتكشف عن بضائعها المصدرة اليه

2019/05/28 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، الثلاثاء، عن قيام الحكومة الإسرائيلية بإزالة العراق من قائمة الدول المعادية لها، فيما افصحت عن البضائع التي تصدرها تل ابيب الى العراق.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “الحكومة الإسرائيلية قررت إزالة دولة العراق من القائمة المعادية لها، وسمحت بمزاولة التجارة معها، حيث وقع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون على […]

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