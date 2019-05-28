2019/05/28 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار الذهب، 00، لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو أيار عند 1287.32 دولار.وانخفضت عقود الذهب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الذهب تهبط مع انتعاش الدولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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