الخارجية الإيرانية : لا نرى مجالا للتفاوض مع أمريكا

2019/05/28 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

جاء هذا بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي

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