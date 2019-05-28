2019/05/28 | 10:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.
جاء هذا بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية : لا نرى مجالا للتفاوض مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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