الحمداني لنيافة الكاردينال لويس ساكو: نعمل على حماية المسيحيين وأرثهم الديني والإنساني

2019/05/28 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، إلى الحفاظ على الحضور المسيحي والمسيحيين في البلاد كذلك الحال مع التراث المسيحي في

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