ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية التزاما بفتوى خامنئي

2019/05/28 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن “إجراءات الرئيس الأمريكي لا تصريحاته ، هي التي ستثبت سعيه لتأجيج التوتر في المنطقة من عدمه، مؤكدا أن بلاده لا تسعى للحصول على النووي.وكتب ظريف في تغريدة أن “الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه السعودية والإمارات وإسرائيل يؤجج التوتر في المنطقة ويضر بالشعب الإيراني”، مؤكدا أن بلاده “لا […]

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