2019/05/28 | 10:59

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حماس: القصف الإسرائيلي لسوريا عدوان على الأمة العربية

دانت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية "حماس" قصف الاحتلال

الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية، معتبرة أنه "عدوان على الأمة

العربية".وقال الناطق باسم حماس "حازم قاسم" في بيان، إن "القصف الإسرائيلي

للأراضي السورية هو استمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة

العربية على مستوى الأرض والإنسان وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف

على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات".وأضاف: هذا العدوان يجدد تأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة

العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة

لمواصلة عدوانه ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.ودعا البيان، الأمة العربية إلى إنهاء خلافاتها الداخلية وتوحيد

صفوفها لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة

الأمريكية.وأمس الإثنين، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة

جنوب غربي سوريا لقصف صاروخي إسرائيلي، ما أسفر عن شهيد وإصابة آخر

بجروح.وزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية

باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي الأراضي المحتلة،

وردًا على ذلك أغار على المنصة التي أطلقت منها النيران.

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