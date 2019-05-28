2019/05/28 | 10:59

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قوة مشتركة تطهر الشريط الرابط بين الدبس والحويجة

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن سعد حربية,

عن تطهير الشريط الرابط بين قضاء الدبس وصولا بقضاء الحويجة من دنس

الدواعش .

واوضح حربية في بيان بان قوة مشتركة من الفرقتين الثالثة والسادسة

للشرطة الاتحادية واللوء الثاني والعشرين حشد شعبي محور الشمال

واللواء السادس والخمسين حشد العشائري, وبأسناد طيران الجيش, نفذت

عملية امنية اسفرت عن تحرير مناطق الغرة و محكور و فتح طريق

الحمدونية - طويلعة ورفع اثنتي عشرة عبوة ناسفة و تدمير أربعة

مضافات لارهابيي داعش واضاف ان هذه المناطق كانت تشكل خطر على

المواقع النفطية في محيط قضاء الدبس وحقل باي حسن النفطي وتمثل

منطقة مرور لعناصر داعش الى مناطق قضاء مخمور وناحية سركران.

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