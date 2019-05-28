نائب يطالب بالتحقيق بمصادر أموال عوائل كانت تتاجر مع النظام السابق

2019/05/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، القضاء وهيئة النزاهة إلى التحقيق بمصادر أموال عوائل كانت تتاجر مع النظام السابق، وكذلك التحقيق بمصادر أموال سياسيين جدد قاموا بشراء عقارات داخل العراق وخارجه.

وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا يخفى على الجميع أن بعض الأسماء والعوائل والقيادات كانت لا تملك شيئاً يذكر سوى قوت يومها وبعضها كان يعمل في تجارة التهريب مع النظام المقبور عدي وقصي وغيرهم، وعند سقوط النظام تم الاستحواذ على هذه الأموال والعقارات التي سجلت بأسمائهم وهي عائدة للدولة، وبعضهم قام بسرقة الأموال وبناء مولات وبنوك والاستحواذ على بعض البنوك التي سجلت بأسمائهم في زمن الدكتاتورية".

وأضاف، أن "بعضهم أودع هذه الأموال ضمن البنوك ولم يُسألوا من أين حصلوا على هذه الأموال، وكذلك بعض السياسيين الجدد من مزدوجي الجنسية وغير المزدوجين قاموا بشراء عقارات داخل العراق وخارجه من خلال سرقة أموال الشعب وتهريبه".وتابع الصيادي قائلاً: "نطالب القضاء وهيئة النزاهة بالتحقيق بهذه الأموال وسرقتها وتهريبها وبالعقارات وتحت أي أسماء قاموا بتسجيلها وفتح جميع الأموال المودعة داخل البنوك العاملة في الدولة العراقية وخارجها والسؤال عن مصادر حصولها ووضع الحجز عليها ومصادرتها وأن الأسماء معروفة".

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