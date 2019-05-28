نائبة تدعو الى فتح تحقيق استثنائي بحرق المحاصيل الزراعية

2019/05/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصفت النائبة عن محافظة صلاح الدين، كفاء فرحان، بان جرائم حرق المحاصيل الزراعية تهدف الى تدمير الاقتصاد العراقي.

وقالت فرحان في بيان وصل “النور نيوز” نسخة مه ان “حرق المحاصيل الزراعية هي جريمة إرهاب اقتصادي يراد منه تدمير فكرة الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد العراقي”.

واستغربت النائبة: “صمت الحكومة تجاه جرائم الاٍرهاب الاقتصادي بحق محاصيل فلاحي العراق وعلى رئيسي الحكومة والبرلمان فتح تحقيق استثنائي ازاء الجريمة”.

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